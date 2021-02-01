Boğaziçi’nde protestolar devam ediyor: Öğrenciler rektörlük önünde nöbette

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, ‘kayyım rektör’ protestosu için bir kez daha okullarında buluştu. Polis ablukası devam ederken öğrenciler, rektörlük önünde Melih Bulu’yu dışarıya çağırmak için toplandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto ve eleştiriler yaklaşık bir aydır devam ediyor.
Öğrenciler, kampüsten çıkışı engelleyen polis ablukasına karşı rektörlüğün önünde toplandı.
Boğaziçi Dayanışması Twitter üzerinden paylaştığı açıklamada şunları kaydetti: “Okulumuzu açık cezaevine çevirip bizi kendi üniversitemize hapseden Kayyum Melih Bulu gelip arkadaşlarımızın hesabını verene, dışarıda basın açıklamamızı yapmamıza izin verilene, gözaltındaki tüm arkadaşlarımız serbest bırakılana dek buradayız, gitmiyoruz!”
Gergerlioğlu: 100’den fazla gözaltı var
Etiler’den Boğaziçi Üniversitesi’ne öğrencilerle birlikte yürüyen HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, ‘100’den fazla gözaltı olduğunu’ söyledi.
Güney kampüsün önünde de eylem yapan öğrenciler gözaltına alındı.
Ne olmuştu?
Boğaziçi Üniversitesi’nde sergilenen Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin soruşturmada gözaltına alınan beş kişiden ikisi 30 Ocak’ta tutklanmıştı.
Bunun üzerine, Boğaziçi Dayanışması, bugün saat 17.00’de Güney Kapı önünde toplanma çağrısı yapmıştı.
İstanbul Valiliği ise, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde toplanma çağrılarına ilişkin yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile Sarıyer’de her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşün 5 Şubat’a kadar yasaklandığını hatırlattı.