Boğaziçi’nde protestolar devam ediyor: Öğrenciler rektörlük önünde nöbette

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, ‘kayyım rektör’ protestosu için bir kez daha okullarında buluştu. Polis ablukası devam ederken öğrenciler, rektörlük önünde Melih Bulu’yu dışarıya çağırmak için toplandı.

Fotoğraf: Twitter

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto ve eleştiriler yaklaşık bir aydır devam ediyor.

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Öğrenciler, kampüsten çıkışı engelleyen polis ablukasına karşı rektörlüğün önünde toplandı.

Nöbetteyiz! Melih Bulu gelecek hesap verecek! Gözaltılar derhal serbest bırakılsın! #bundansonrasıbizde pic.twitter.com/leJAv09dCg — Boğaziçi Dayanışması (@boundayanisma) February 1, 2021

Boğaziçi Dayanışması Twitter üzerinden paylaştığı açıklamada şunları kaydetti: “Okulumuzu açık cezaevine çevirip bizi kendi üniversitemize hapseden Kayyum Melih Bulu gelip arkadaşlarımızın hesabını verene, dışarıda basın açıklamamızı yapmamıza izin verilene, gözaltındaki tüm arkadaşlarımız serbest bırakılana dek buradayız, gitmiyoruz!”

Okulumuzu açık cezaevine çevirip bizi kendi üniversitemize hapseden Kayyum Melih Bulu gelip arkadaşlarımızın hesabını verene,dışarıda basın açıklamamızı yapmamıza izin verilene, gözaltındaki tüm arkadaşlarımız serbest bırakılana dek buradayız, gitmiyoruz! #bundansonrasıbizde https://t.co/RwLaDubPjx pic.twitter.com/EgkZQk5MXm — Boğaziçi Dayanışması (@boundayanisma) February 1, 2021

Gergerlioğlu: 100’den fazla gözaltı var

Etiler’den Boğaziçi Üniversitesi’ne öğrencilerle birlikte yürüyen HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, ‘100’den fazla gözaltı olduğunu’ söyledi.

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#SONDAKİKA | Tutuklanan 2 Boğaziçi öğrencisi için Etiler'de buluşan öğrencilere polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var#BoğaziçiAblukada pic.twitter.com/b2nIjFPsgI — Yol TV (@YolTV) February 1, 2021

Güney kampüsün önünde de eylem yapan öğrenciler gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney kampüsünün önünde çok sayıda öğrenci gözaltına alındı@sencekicer pic.twitter.com/klomJiTU85 — Medyascope (@Medyascopetv) February 1, 2021

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi’nde sergilenen Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin soruşturmada gözaltına alınan beş kişiden ikisi 30 Ocak’ta tutklanmıştı.

Bunun üzerine, Boğaziçi Dayanışması, bugün saat 17.00’de Güney Kapı önünde toplanma çağrısı yapmıştı.

İstanbul Valiliği ise, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde toplanma çağrılarına ilişkin yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile Sarıyer’de her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşün 5 Şubat’a kadar yasaklandığını hatırlattı.