Boğaziçi’nde bugün: Hocalar rektöre ‘sırtını döndü’, öğrenciler ‘seçim yaptı’

Boğaziçi Üniversitesi’nin öğretim üyeleri ve öğrencileri, bugün bir kez daha okulda toplanarak yeni rektörü protesto etti.

Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanmasının ardından başlayan eylemler sürüyor. Öğrencilerin eylemi günlerdir farklı alanlarda gerçekleştirilirken, bir grup akademisyen de geçen günlerde rektörlük binasına arkalarını dönerek protesto etmişti.

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Akademisyenler, bugün cübbelerini giyip Güney Meydan’da bir araya geldi. Öğretim üyeleri, sessizce bekleyerek, rektörlük binasına arkalarını döndü. Ardından alkışlar eşliğinde okul içindeki ‘Basamaklar’a çıktı.

Akademisyenler, iki kez “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” diye bağırdı.

Eylem, okunan bildiriyle devam etti. Öğrenciler ve öğretim üyeleri dakikalarca karşılıklı birbirini alkışladı. Öğrenciler, öğretim üyelerine “Boğaziçi sizinle gurur duyuyor” diye seslendi.

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Akademisyenlerin okuduğu ortak bildiri şöyle:

Daha sonra bir araya gelen öğrenciler eylemi sürdürdü. “Boğaziçi seçimle özgürleşecek” sloganı atan öğrenciler, ‘temsili’ olarak ‘Basamaklar’a ‘seçim sandığı’ getirdi.

Öğrencilerin ortak açıklamasında, “Üniversiteleri öğrenciler, emekçiler, akademisyenler yönetmeli. Kayyım rektörü kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” dendi. Öğrenciler “Melih Bulu rektörümüz değildir” sloganı atarak, okulda demokratik bir seçim talep etti.

Öğrenciler, üniversitede demokratik bir seçim isteyip istemediklerine dair ‘Boğaziçi sandığı’nda oy kullandı.