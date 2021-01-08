Diken

Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi’nde bugün: Hocalar rektöre ‘sırtını döndü’, öğrenciler ‘seçim yaptı’

Boğaziçi Üniversitesi’nin öğretim üyeleri ve öğrencileri, bugün bir kez daha okulda toplanarak yeni rektörü protesto etti.

Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanmasının ardından başlayan eylemler sürüyor. Öğrencilerin eylemi günlerdir farklı alanlarda gerçekleştirilirken, bir grup akademisyen de geçen günlerde rektörlük binasına arkalarını dönerek protesto etmişti.

Reklam

Akademisyenler, bugün cübbelerini giyip Güney Meydan’da bir araya geldi. Öğretim üyeleri, sessizce bekleyerek, rektörlük binasına arkalarını döndü. Ardından alkışlar eşliğinde okul içindeki ‘Basamaklar’a çıktı.

Akademisyenler, iki kez “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” diye bağırdı.

Eylem, okunan bildiriyle devam etti. Öğrenciler ve öğretim üyeleri dakikalarca karşılıklı birbirini alkışladı. Öğrenciler, öğretim üyelerine “Boğaziçi sizinle gurur duyuyor” diye seslendi.

Reklam

Akademisyenlerin okuduğu ortak bildiri şöyle:

Daha sonra bir araya gelen öğrenciler eylemi sürdürdü. “Boğaziçi seçimle özgürleşecek” sloganı atan öğrenciler, ‘temsili’ olarak ‘Basamaklar’a ‘seçim sandığı’ getirdi.

Öğrencilerin ortak açıklamasında, “Üniversiteleri öğrenciler, emekçiler, akademisyenler yönetmeli. Kayyım rektörü kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” dendi. Öğrenciler “Melih Bulu rektörümüz değildir” sloganı atarak, okulda demokratik bir seçim talep etti.

Öğrenciler, üniversitede demokratik bir seçim isteyip istemediklerine dair ‘Boğaziçi sandığı’nda oy kullandı.

Yazar Murat Gülsoy, Boğaziçi’ndeki 17 yıllık görevinden istifa etti

Boğaziçi Üniversitesi rektör danışmanı Prof. Zafer Yenal görevinden istifa etti

Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenlerden protesto

Boğaziçi Mezunlar Girişimi: Tepeden inme atamayla üniversitenin iradesi hiçe sayıldı

Boğaziçililerden Erdoğan’ın atama kararına tepki: #KayyumRektörİstemiyoruz

SON HABERLER

Markalaşmak için sihirli formül

Herkesin diline bi’ “Farklı olucam, farklı olacak” lafı dolanmış. Sorarlar adama: Neyin farklı ki bu yapacağın farklı olsun?

Üç ‘Rebecca’

1940 tarihli Rebecca’da müthiş bir duygusal gerilim filmi izlerken; yeni çevriminde orta sınıf bir duygusal macera, beyaz atlı prens filmi izliyoruz.

Trump’ın ardından: Popülist siyasetin sonu

Böyle liderler çevresi tarafından durdurulmazsa çevresini de yutar. Bunların çevresinde yer alan insanlar sabırla liderin öfkesinin geçmesini bekler. Bir gün aklına başına alacağını, gem vuramadığı isteklerinin anayasal ve politik sınırlarını kavrayacağını bekler dururlar. Boşunadır. Durmak bilmezler. Hele iktidarları ayaklarının altından kayarken gözleri başka hiçbir şeyi görmez.