Boğaziçililere bir destek de senaristlerden: Ufka bakan gençlerin yanındayız

Boğaziçi Üniversitesi’ne ‘kayyum rektör’ atanmasına karşı yapılan protestolara bir destek de senaryo yazarlarından geldi.

Fotoğraf: İzmir Üniversite Dayanışması (Twitter)

Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle rektör atanmasının ardından İstanbul’da başlayan ardından farklı şehirlere de yayılan eylemler bir ayı aşkın süredir devam ediyor.

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100’ün üzerinde senaryo yazarının imzaladığı ‘Aşağı değil, ufka bakan gençlerin yanındayız‘ başlıklı metinde üniversitelerin bilim üretebilmesi için, tüm bileşenlerin etkin katıldığı şeffaf yönetim biçimlerine ihtiyacı olduğu, bu bilinçle hareket eden Boğaziçili öğrenciler ve öğretim görevlilerinin dışarıdan atanan rektör Melih Bulu’yu istemediklerini açık şekilde dile getirdiği ifade edildi.

Senaristler, açıklamada Boğaziçili öğrencilerin ve öğretim üyelerinin haklı taleplerinin desteklediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve onlara destek olan gençlerin; demokratik bir üniversite arayışının çarpıtılarak terörle bağdaştırılmasını, LGBTi+ bireyler başta olmak üzere tüm kimlikleri ötekileştiren nefret dilini ve sudan sebeplerle gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklamaları şiddetle kınıyor, gerçekleştirilen hukuksuzluğun karşısında yer alıyoruz.

Hukuksuzluğun, inatla sürdürülmesinden bir an önce vazgeçilmesini, Boğaziçi Üniversitesindeki son rektör atamasının geri çekilmesini, iradelerine sahip çıkan, görüş ve taleplerini barışçıl yollarla ifade ettikleri için haksız olarak gözaltına alınan ve tutuklananların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

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Dayanışma ruhunu kaybetmeden, insanca yaşamak için;

Aşağıya bakmıyoruz’’

Destek açıklamasında imzası bulunan senaristler şöyle: Alev Toprakoglu Uzma, Ali Can Yaraş, Ali Demir, Ali Demirel, Ali Dündar, Ali Ercivan, Atasay Koç, Atay Sözer, Ayhan Sonyürek, Ayşe Bengi, Ayşen Günsu Teker, Baran Güler, Baran Yıldırım, Barış Erdoğan, Berfu Ergenekon, Berrin Tekdemir

Bilal Babaoğlu, Birol Elginöz, Burak Acar, Can Gül, Cenk Boğatur, Ceren Ertöz, Coşku Kılıç, Deniz Büyükkırlı, Deniz Dargı, Damla Güçer, Deniz Güney İşintek, Deniz Yılmaz, Didem Ayberkin, Dilek İyigün, Dursaliye Şahan, Duygu Ertekin, Emrah Dönmez, Emine Atlı, Emine Dursun, Emine Koçak, Erdal Bektaş, Erdem Açıkgöz, Eren Azak, Esma Barış, Eylem Canpolat, Eylül İdiman, Faruk Emre Özünlü, Faruk Karaçay, Fatih Solmaz, Fatoş Ünsal, Feraye Şahin, Fırat Gürsoy, Fikret Bekler, Funda Alp, Gani Müjde, Gökhan Horzum, Gül Abus Semerci, Gül Gürsoy, Gülbike Sonay Üte, Gülçin İçöz, Gülseren Aydın, Gülsüm Öz, Hazar Kozice, Hülya Koper, Hülya Şahin, Hüseyin Yaman, İlker Barış, İlker Arslan, Kasım Uçkan, Kerim Ceylan, Korhan Günay, Kurtuluş Balekoğlu, Macit Koper, Mehmet Cem Görgeç, Meriç Demiray, Meriç Özen, Meryem Gültabak, Mihriban Çumralı, Murat Özdemir, Mustafa Kenan Aybastı, Müge Şeviker, Nalan Merter Savaş, Neslihan Eyüpoğlu Schmidt, Nesrin Zamur, Neşe Cehiz, Nur Araboğa, Nur Özlem Elginöz, Nil Güleç Ünsal, Nuran Evren Şit, Nurcan Usta, Okşan Tavaslıoğlu, Onur Ünlü, Orçun Benli, Oya Yüce, Ömer Pınar, Özge Aras, Özge Efendioğlu, Özgür Ağaoğlu, Özlem Yılmaz, Pınar Aksakallı, Pınar Uysal, Ramazan Demirli, Rıza Kıraç, Savaş Saylan, Selçuk Akman, Selin Tunç, Selin Yaltaal, Sema Tensi, Sevgi Saygı, Soysal Demir, Şafak Güçlü, Şahika Çakırca, Şükrü Üçpınar, Taylan Işıklar, Tuna Görgün, Volkan Girgin, Volkan Sümbül, Yekta Torun, Yelda Açıkgöz, Yelda Eroğlu, Yeşim Çıtak, Yıldız Bayazıt, Zehra Çelenk, Zeliha Doğan, Zeynep Küçükerciyes, Zeynep Şirin Yalgın, Zeynep Yılmaz.