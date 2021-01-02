Boğaziçililerden Erdoğan’ın atama kararına tepki: #KayyumRektörİstemiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne kararname ile rektör ataması öğrencilerin tepkisini çekti. #KayyumRektörİstemiyoruz etiketiyle kararı reddeden öğrenci gruplarına, diğer üniversitelerin öğrencilerinden ve sosyal medya kullanıcılarından da büyük destek geldi.

Fotoğraf: Boğaziçi bileşenleri

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararlarına göre, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu getirildi.

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Boğaziçili öğrenciler, Bulu’nun 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP aday adayı olması dışında, rektörün üniversite içinde yürütülecek demokratik seçim süreciyle belirlenmeyip atama yoluyla getirilmesine de itiraz ediyor.

Mevcut sistemden önce, rektör adayları arasında üniversitede seçim düzenlenir, en çok oyu alan aday usulen cumhurbaşkanı tarafından rektör olarak belirlenirdi. Daha sonra bu düzen de kısmen değişerek, adayın en çok oyu alıp almamasına bakılmaksızın, seçime giren adaylar arasında iktidara yakınlığıyla bilinenler rektörlüğe getirilmeye başladı. Bugün ise rektörler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince Erdoğan tarafından atanıyor.

#KayyumRektörİstemiyoruz

Karara ilk tepki Boğaziçi Dayanışması grubundan geldi. Grubun Twitter’daki paylaşımı şöyle: “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle okulumuza Melih Bulu’nun kayyum olarak atandığını öğrendik. Boğaziçi öğrencileri olarak demokratik süreçleri tanımadan atanan yandaş rektörleri kabul etmiyoruz. Melih Bulu bizim rektörümüz değildir! #KayyumRektörİstemiyoruz”

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Boğaziçi LGBTİ+ ve Boğaziçi Kadın+ Dayanışması da Twitter’da itirazlarını dile getirdi. Sosyal medyada karara tepkilerini yazan Boğaziçililere ODTÜ ve İTÜ öğrenci grupları başta olmak üzere, diğer üniversitelilerden destek geldi.

Erdoğan tarafından atanan önceki rektör Mehmed Özkan da öğrencilerin tepkisini çekmiş, Özkan mezuniyet törenlerinde protestoyla karşılaşmıştı.