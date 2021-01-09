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Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçililer Mahzuni Şerif’le seslendi: Biat etmedik, olmaz dedik; buna rağmen koltuğunda kaldın ise yuh

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasıyla ilgili protestolar devam ederken, üniversiteli müzisyenler Aşık Mahzuni Şerif’in ‘Yuh Yuh‘una yeni sözler yazdıkları şarkıyla ses verdiler.

Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi’nin öğrenci, öğretim üyeleri ve mezunları olmak üzere pek çok kesimden tepki gelmişti.

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İstanbul ve Ankara’da atamayı protesto için yapılan eylemlerde onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

Eylemlerin beşinci gününde düzenlenen konserde öğrencilerin katılımıyla Boğaziçili müzisyenlerin sözlerini uyarladığı ‘Yuh Yuh‘ söylendi.

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