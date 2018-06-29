Boğaziçililer ‘kayyım rektör’ Özkan’a bu sene de sırtını döndü

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde rektör Mehmed Özkan konuşurken öğrenciler sırtını dönüp protesto etti.

Alkış tutup ıslık çalan öğrencilere mezuniyet törenine katılan davetlilerden de destek geldi.

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Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne aday bile olmamasına karşın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan Özkan, üniversitenin geçen yılki mezuniyet töreninde de protesto edilmişti.

Boğaziçi rektörü konuşurken bütün öğrenciler ayağa kalkıp sırtını döndü, protesto ediyorlar. ŞA HA NE. pic.twitter.com/o8mVWnfobr — Katre (@merdumgiris) June 29, 2018

‘Komünistler mezun oldu’

151’incisi düzenlenen mezuniyet töreninde öğrencilerin oluşturdukları kortejlerde yer alan pankartlar da dikkat çekti.

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“Okutmayacağız dediğin komünistler mezun oldu, senin diploman nerede?” yazılı pankart taşıyan öğrenciler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hedef gösterilen öğrencilerle de dayanışma gösterdi.

‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Afrin kent merkezine girilmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde bir grup öğrenci lokma dağıtmıştı. Başka bir grup öğrenci de “İşgalin, katliamın lokumu olmaz” yazılı pankart açmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘vatan haini’ ve ‘terörist’ diyerek hedef gösterdiği öğrencilerden 13’ü tutuklanmıştı.

Öğrenciler ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Gülay Barbarosoğlu, 12 Temmuz tarihinde yapılan seçimde, oyların yüzde 86’sını alarak üniversite tarihinin rekorunu kırmıştı. Barbarosoğlu, 403 katılımcının 348’inin oyunu alırken ikinci gelen Prof. Dr.Vedat Akgiray yalnızca 40 oy alabilmişti.

18 Ekim tarihinde ‘Akademik Yıl’ açılış töreninde konuşan Erdoğan, ‘görünüşte demokratik’ olarak tanımladığı rektörlük seçimlerinin üniversitelerde ‘gruplaşmaları, hizipleşmeleri, kırgınlıkları’ artıran bir işleve büründüğünü savunarak şunları söylemişti: “Üniversite içinde zaten çok yıkıcı bir şekilde yaşanan bu süreç YÖK’ün ve cumhurbaşkanının takdiriyle daha da sıkıntılı bir boyut almaktadır. Bunun için rektör atamalarındaki mevcut usulden vazgeçilmesi, üniversitelerimizin de ülkemizin de yararına olacaktır diye düşünüyorum.”

29 Ekim gecesi Resmi Gazete’de yayınlanan 676 sayılı KHK’yla devlet ve vakıf üniversitelerinde rektörlük seçimleri kaldırılarak, rektör atama yetkisi cumhurbaşkanına verilmişti.

Nitekim Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmed Özkan’ı atamıştı.

‘Kayyım rektör’ Özkan, eleştirilere “Özgürlükçü geleneğe sahip çıkacağım” diyerek yanıt vermişti.