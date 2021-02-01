Boğaziçililer çağrı yaptı, valilik yasağı hatırlattı: Güvenlik güçleri görev başında

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde toplanma çağrılarına ilişkin yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile Sarıyer’de her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşün 5 Şubat’a kadar yasaklandığını hatırlattı.

Fotoğraf: Twitter

Boğaziçi Dayanışması, bugün saat 17.00’de Güney Kapı önünde toplanma çağrısı yapmıştı.

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Valiliğin açıklamasında, Covid-19 salgının yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması için toplantı, miting, yürüyüş, oturma eylemi, forum, açık hava toplantısı, gösteri, basın açıklaması, konser, bildiri dağıtımı ve benzeri faaliyetlerin yapılmasının bir ay süreyle yasaklandığı hatırlatıldı. Kararın 5 Şubat’a kadar yürürlükte olduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar da kaydedildi: “Şehrimizde büyük bir gayret ve özveriyle sürdürdüğümüz salgınla mücadelenin kesintiye uğramaması için bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Güvenlik güçlerimiz, daima görevinin başındadır. Bugüne kadar her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği yetkiyle görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir.”

Boğaziçili öğrenciler, valiliğin gösteri yasağı getirmesine karşılık ‘kayyım rektör’ protestolarını Kadıköy’de de düzenlemişti.

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