Diken

Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçili öğrencilerden Melih Bulu’ya Metallica’lı çağrı: Vazgeçmiyoruz, istifa!

Metallica’nın ‘For Whom The Bell Tolls’ şarkısının sözlerini değiştiren Boğaziçili öğrenciler, cumhurbaşkanı kararnamesiyle atanan rektör Melih Bulu’ya çağrıda bulundu: “Hazırlan, bu söz sana, şimdi bak dinle. Boyun eğmeyiz biz kayyuma. Vazgeçmiyoruz, istifa!”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye, 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP aday adayı olan, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrencilerin, öğretim üyelerinin, mezunlar derneğinin, mezunlar girişiminin ve kamuoyunun belirli kesimlerinin tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. 

Reklam

Boğaziçili öğrenciler atamadan beri her gün, çeşitli yöntemlerle Melih Bulu’yu protesto eti ve istifaya çağırdı.

Öğrenciler, bir televizyon programında yöneltilen, “Boğaziçi’nin kültürünü değiştirecek misiniz sorusuna” karşılık, “Ben de bir Boğaziçiliyim ve hatta hard rock dinleyen, Metallica dinleyen bir rektörüm” diyen Bulu’ya o sözlerini anımsattı. Grubun şarkısıyla tepkilerini gösterdi.

Bugün yine okullarında toplanan öğrenciler, “Gecenin yarısı o haber geldi. Demokrasiye darbe! Durur mu, haykırır tüm Boğaziçi” sözlerinin de yer aldığı uyarlama şarkıyı söyleyerek ‘kayyım rektör’ü protesto etti.

Reklam

‘Kayyım rektör’ protestosu: Gözaltına alınanların hepsi serbest

Ankara’daki ‘kayyım rektör’ eylemine müdahale: 30 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi’nde bugün: Hocalar rektöre ‘sırtını döndü’, öğrenciler ‘seçim yaptı’

Yazar Murat Gülsoy, Boğaziçi’ndeki 17 yıllık görevinden istifa etti

Boğaziçi Üniversitesi rektör danışmanı Prof. Zafer Yenal görevinden istifa etti

Yasak aşıldı: Boğaziçili öğrenciler ‘kayyım rektör’ü Kadıköy’de protesto etti

Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği: Rektör atama sisteminden vazgeçilmeli

Bahçeli: Boğaziçi’nden Gezi çıkarmaya niyetlenmek başı ezilesi bir komplodur

Boğaziçi’nde rektör protestoları sürüyor: Polis yolları bariyerle kapattı

Boğaziçi önünde toplanma çağrısı sonrası gösteri yasağı geldi: Gerekçe salgın

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘kayyım rektör’ protestosuna ilişkin gözaltı sayısı 36’ya çıktı

Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenlerden protesto

‘Kayyım rektör’ü protesto eden Boğaziçili öğrencilere polis müdahalesi

Boğaziçi Mezunlar Girişimi: Tepeden inme atamayla üniversitenin iradesi hiçe sayıldı

Anam babam okul yüzü görmemişti, Boğaziçi’nde hocalık yaptım…

Boğaziçi Mezunlar Derneği nihayet ses verdi: Müdahaleleri kabul etmiyoruz

Hey Boğaziçi Mezunlar Derneği… Nasıl, ‘Feng Şui ile Hayat Atölyesi’ne ilgi yoğun mu?

Boğaziçililerden Erdoğan’ın atama kararına tepki: #KayyumRektörİstemiyoruz

SON HABERLER

Türk mutfağı dünyada başarı yakalayabilir mi?

Başarılmış olanı yeniden keşfetmek yerine, bu örneklerin tecrübelerinden faydalanarak etkili uygulamalar konusunda devletin de takip ettiği ve önünü açtığı stratejik bir master-plan ortaya koymak, profesyonel olarak know-how ve eğitim almak, doğru oyuncularla yola çıkmak ve yol üzerinde kendi tarzımızı da oluşturarak ısrarlı bir şekilde hedefe ilerlemek gerekiyor bence.