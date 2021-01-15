Boğaziçili öğrencilerden Melih Bulu’ya Metallica’lı çağrı: Vazgeçmiyoruz, istifa!

Metallica’nın ‘For Whom The Bell Tolls’ şarkısının sözlerini değiştiren Boğaziçili öğrenciler, cumhurbaşkanı kararnamesiyle atanan rektör Melih Bulu’ya çağrıda bulundu: “Hazırlan, bu söz sana, şimdi bak dinle. Boyun eğmeyiz biz kayyuma. Vazgeçmiyoruz, istifa!”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye, 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP aday adayı olan, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrencilerin, öğretim üyelerinin, mezunlar derneğinin, mezunlar girişiminin ve kamuoyunun belirli kesimlerinin tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti.

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Boğaziçili öğrenciler atamadan beri her gün, çeşitli yöntemlerle Melih Bulu’yu protesto eti ve istifaya çağırdı.

Öğrenciler, bir televizyon programında yöneltilen, “Boğaziçi’nin kültürünü değiştirecek misiniz sorusuna” karşılık, “Ben de bir Boğaziçiliyim ve hatta hard rock dinleyen, Metallica dinleyen bir rektörüm” diyen Bulu’ya o sözlerini anımsattı. Grubun şarkısıyla tepkilerini gösterdi.

Bugün yine okullarında toplanan öğrenciler, “Gecenin yarısı o haber geldi. Demokrasiye darbe! Durur mu, haykırır tüm Boğaziçi” sözlerinin de yer aldığı uyarlama şarkıyı söyleyerek ‘kayyım rektör’ü protesto etti.