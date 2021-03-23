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Boğaziçili akademisyenler, 57’nci kez ‘kayyım rektör’e sırtını döndü

Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenler, ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto etmeyi sürdürüyor.

Fotoğraf: Twitter/Can Candan

Prof. Dr. Melih Bulu, yılın ilk gününde yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmıştı. Akademisyenler ve öğrenciler, atamanın ilk gününden bu yana eylemlerini sürdürüyor.

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Bir grup akademisyen, soğuk ve yağışlı havaya aldırmadan, bugün 57’nci kez rektörlük binasının önündeki bahçede bir araya geldi.

Akademisyenler, rektörlük binasına sırtını dönerek bir süre alkışlı protesto gerçekleştirdi. Daha sonra eylem sonlandı.

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