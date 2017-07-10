Boğaziçi ve Medeniyet’e ‘FETÖ’ operasyonu: Çalışkan da dahil 42 kişi gözaltında

Boğaziçi ve İstanbul Medeniyet üniversitelerinde çalışan 72 kişi hakkında ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, operasyonda Boğaziçi Üniversitesi’nden aralarında Koray Çalışkan’ın da bulunduğu biri profesör sekiz kişi ile Medeniyet Üniversitesi’nde 19 tıp fakültesi profesörü olmak üzere 64 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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DHA, gözaltı kararı verilenlerin çoğunda Bylock olduğunun iddia edildiğini yazdı. 72 kişiden şu zamana kadar 42 kişi gözaltına alındı.

Koray Çalışkan’la duyuldu

Sabah saatlerinde CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, akademisyen Koray Çalışkan’ın gözaltına alındığını duyurmuştu.

Twitter hesabından Çalışkan’ın ifadeye çağrılmadan gözaltına alındığını duyuran Salıcı, “25 gün adalet için yürü, milyonlarla adalet diye haykır. Sabahın köründe devlet üniversitesi hocasının evi basılsın. Günaydın yeni Türkiye” diye yazdı.