Diken

Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘kayyım rektör’ protestosuna ilişkin gözaltı sayısı 36’ya çıktı

Boğaziçi Üniversitesi’ne dışardan rektör atanması sonrasındaki protestoların ardından gözaltına alınanların sayısı 36’ya yükseldi.

Fotoğraf: Twitter

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti.

Reklam

Boğaziçili öğrenciler 4 Ocak’ta protesto gösterisi düzenlemiş, rektörlüğe yürümek isteyen öğrencilere polis müdahale etmişti.

Valilik, dün, gösteriler sırasında ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet eden’ ve ‘polise karşı mukavemet gösterdiği tespit edilen’ 28 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonlarda, ikisi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 22 kişinin gözaltına alındığını, altı kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi giriş kapısı önünde rektör atamasına karşı dün yapılan protesto gösterileri sırasında, tespit edilen dördü Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmak üzere 28 şahsa yönelik, 13 ilçedeki 24 farklı adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Reklam

İki ilçede operasyon

DHA ve AA’nın aktardığına göre, bugün sabah saatlerinde Şişli ve Maltepe ilçelerinde belirlenen altı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek 14 kişi daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 36’ya yükselmiş oldu.

Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenlerden protesto

‘Kayyım rektör’ü protesto eden Boğaziçili öğrencilere polis müdahalesi

Boğaziçi Mezunlar Girişimi: Tepeden inme atamayla üniversitenin iradesi hiçe sayıldı

Anam babam okul yüzü görmemişti, Boğaziçi’nde hocalık yaptım…

Boğaziçi Mezunlar Derneği nihayet ses verdi: Müdahaleleri kabul etmiyoruz

Hey Boğaziçi Mezunlar Derneği… Nasıl, ‘Feng Şui ile Hayat Atölyesi’ne ilgi yoğun mu?

Boğaziçililerden Erdoğan’ın atama kararına tepki: #KayyumRektörİstemiyoruz

SON HABERLER