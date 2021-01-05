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Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘kayyım rektör’ protestosuna ilişkin 16 kişiye gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması sonrası yapılan protestolar sırasında ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ ve ‘görevli memura mukavemet’ suçlarını işledikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 16 kişi yakalandı.

Fotoğraf: Twitter

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye, 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP aday adayı olan, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti.

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Boğaziçili öğrenciler dün kampüste protesto gösterisi düzenlemiş, yürüyüşe geçen öğrencilere polis müdahale etmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında, dün 14:00 sıralarında Beşiktaş’ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde ‘Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz’ başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi düzenleyenlerden, ‘2911 sayılı Kanun’a muhalefet’ ve ‘görevli memura mukavemet’ suçlarını işledikleri öne sürülen 28 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, kentte 13 ilçede 24 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 16 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 12 kişinin yakalanmasına çalışıldığı kaydedildi.

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