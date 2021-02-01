Boğaziçi’ndeki eylemler sosyal medyada gündem oldu: #AşağıBakmayacağız

Boğaziçi Üniversitesi’nde bugün de devam eden ‘kayyım rektör’ protestosu sosyal medyada büyük destek aldı. Twitter’da ‘#BoğaziçiAblukada’ ve ‘#AşağıBakmayacağız’ etiketleri gündem oldu.

Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto ve eleştiriler yaklaşık bir aydır devam ediyor.

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Öğrenciler, ‘kayyım rektör’ protestosu için bir kez daha okullarında buluştu. Polis ablukası devam ederken öğrenciler, rektörlük önünde Melih Bulu’yu dışarıya çağırmak için toplandı.

Oturma eylemine devam eden öğrencilere, akşam saatlerinde polis müdahele etti. Valilik açıklamasına göre 159 gözaltı var.

Polisin, Etiler’den Boğaziçi’ne yürüyen öğrenci gruplarına “Aşağı bak, toplu gezmek yok” diyerek müdahele etmesi, sosyal medyada protestoların bir sloganı haline dönüştü.

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Polis, slogan bile atmayan Boğaziçi öğrencilerini gözaltına almak için bu bahaneyi buldu:



"Aşağı bak, toplu gezmek yok!"#BoğaziçiAblukada pic.twitter.com/6RAW3D7kbM — Yol TV (@YolTV) February 1, 2021

Birileri istedi diye gençler tutuklama kolaycılığına heba edilemez. Eşit, özgür, onları yere baktırmayan, fırsat eşitliği olan bir ülke sağlamalıyız. Boğaziçi’ndeki durumu yetkili makamlarla görüştüm. Dialoğun sağlanmasını talep ettim, girişimlerim sürecek. #AsağıBakmayacağız — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 1, 2021

Üniversitelerini, liyakati ve adaleti savundukları için gençlerin gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınması kabul edilemez… Rektör Melih Bulu görevinden ayrılıp bu çirkin duruma son vermelidir. #AslaAşağıBakmayacağız — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 1, 2021

Kayyumlara karşı demokrasiyi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz!



Asla #AşağıBakmayacağız



Boğaziçi öğrencilerinin yanındayız. pic.twitter.com/zvDU7QzQBw — Av. Şerdil Dara Odabaşı (@serdildara) February 1, 2021

Vatan Emniyetteyiz. Gözaltına alınan öğrencilerin ifadeleri devam ediyor.



Bu hukuksuz alıkoyma derhal sona ermelidir. #BogaziciSusmayacak #AsağıyaBakmayacağız https://t.co/DAr8G9Gkqg — Sera Kadıgil (@serakadigil) February 1, 2021

#AşağıBakmayacağız Başın öne eğilmesin

Aldır ey gönlüm aldır — Ömer Zülfü Livaneli (@LivaneliZulfu) February 1, 2021