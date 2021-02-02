Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltına alınan 159 kişiden 98’i serbest

İstanbul valiliği, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasıyla ilgili eylemler nedeniyle gözaltına alınan 159 öğrenciden 98’inin serbest bırakıldığını bildirdi.
Okula Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör atanmasının ardından başlayan protestolar dün de devam etmişti. Okulun içinde ve dışında toplam 159 kişi gözaltına alınmıştı.
Valiliği açıklamasında, il emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan 98 kişinin savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi.
Açıklamada, adli soruşturmanın devam ettiği dile getirildi.