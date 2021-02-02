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Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltına alınan 159 kişiden 98’i serbest

İstanbul valiliği, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasıyla ilgili eylemler nedeniyle gözaltına alınan 159 öğrenciden 98’inin serbest bırakıldığını bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Okula Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör atanmasının ardından başlayan protestolar dün de devam etmişti. Okulun içinde ve dışında toplam 159 kişi gözaltına alınmıştı.

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Valiliği açıklamasında, il emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan 98 kişinin savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, adli soruşturmanın devam ettiği dile getirildi.

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