Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘erkeklik’ tartışılacak

Boğaziçi Üniversitesi’nde farklı disiplinlerden isimler ‘erkeklik’ konusunu tartışacak.

Üniversitenin ‘Humanities’ derslerine fon sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Hum by Night’ etkinliğinde düzenlenecek konuşmaları 14 Aralık’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacak.

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Toplumda erkeklik kavramının rolü, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet olarak erkeklik, iktidar ve erk ekseninden erkeklik konuları psikiyatr ve psikomitoloji uzmanı Mehmet Bilgin Saydam, sanatçı-aktivist Deniz Türkali ve edebiyat tarihçisi Selim Sırrı Kuru tarafından, hikayeler, mitler ve anılar eşliğinde ele alınacak.