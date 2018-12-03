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Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘erkeklik’ tartışılacak

Boğaziçi Üniversitesi’nde farklı disiplinlerden isimler ‘erkeklik’ konusunu tartışacak.

Üniversitenin ‘Humanities’ derslerine fon sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Hum by Night’ etkinliğinde düzenlenecek konuşmaları 14 Aralık’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacak.

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Toplumda erkeklik kavramının rolü, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet olarak erkeklik, iktidar ve erk ekseninden erkeklik konuları psikiyatr ve psikomitoloji uzmanı Mehmet Bilgin Saydam, sanatçı-aktivist Deniz Türkali ve edebiyat tarihçisi Selim Sırrı Kuru tarafından, hikayeler, mitler ve anılar eşliğinde ele alınacak.

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