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Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi Üniversitesi rektör danışmanı Prof. Zafer Yenal görevinden istifa etti

Boğaziçi Üniversitesi rektör danışmanı Prof. Dr. Zafer Yenal görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yenal, Twitter’dan “Kem gözlere inat, hocalığa, okuyup yazmaya, daha da çok çalışmaya devam tabii ki…” diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye, 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP aday adayı olan, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasına karşı tepkiler büyüyor.

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Bu tepkilerden biri de, okulun sosyoloji bölümünde öğretim üyesi ve rektör danışmanı Prof. Dr. Zafer Yenal’dan geldi.

Yenal, istifasını duyurduğu Linkedin paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Gülay Barbarosoğlu’yla başlayıp Mehmed Özkan’la devam eden, 2016 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi’nde sürdürmekte olduğum Rektör Danışmanlığı görevimden 2 Ocak 2021’de istifa ettim. Bu süre içerisinde Açık Dersler ve Kitaplar Arasında başta olmak üzere BU+ Etkinlikler Serisi, Büyülü Gün, Boğaziçi Lectures, BOUN 101 Lise Yaz ve Kış Okulları gibi projelerle Üniversitemizin kültürel ve bilimsel zenginliğinin tüm çoğulluğu içerisinde yaşamasına katkıda bulunmak ve bu birikimin kamuyla paylaşılması yönünde yeni platformlar oluşturmak için çalıştım.

Ayrıca Üniversitemiz ve mezunlarımız arasındaki ilişkinin daha da yakınlaşması, zenginleşmesi ve kurumsallaşması yönünde gayret gösterdim. Bu süre zarfında yüzlerce mezunumuzun çalışmalarımıza verdikleri destek çok ama çok değerliydi. Kendilerine canı gönülden teşekkür ederim.”

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Rektörlük Kurulu üyeleri, Kültür Sanat Komisyonu, Tanıtım Ofisi, Kariyer Merkezi, Mezunlar Ofisi ve Kurumsal İletişim Ofisi çalışanları başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarına bütün bu süreci ‘gururla ve heyecanla yaşamasına vesile olan muazzam katkıları için’ minnettarlığını dile getiren Yenal istifa açıklamasını şöyle sonlandırdı: “Bir daha kapıları kelepçelenmiş üniversite görmemek için iyilik adına, güzellik adına daha sıkı çalışmaya devam edelim.”

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