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Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından imza kampanyası: Biz de kabul etmiyoruz

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasının ardından üniversitenin mezunları da harekete geçerek imza kampanyası başlattı.

Fotoğraf: Twitter

Mezunların dün başlattığı ‘Biz de Kabul Etmiyoruz’ kampanyasında 4 bine yakın imza toplandı.

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“Mezunu olduğumuz Boğaziçi Üniversitesi’nin akademik özerkliğini, bilimsel özgürlüğünü ve demokratik değerlerini açıkça ihlal eden 1 Ocak 2021 tarihli rektör atamasını kabul etmiyoruz” diyen grup mezunlara imza çağrısı yaptı.

Boğaziçi mezunları olarak, öğrencilerin, çalışanların ve öğretim üyelerinin üniversitenin özerk yapısını koruma mücadelesinin yanında olduklarını belirten grubun imza kampanyasına bu linkten ulaşılıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atama kararının ardından 2 Ocak’ta protestolar başlamış, 36 kişi gözaltına alınmıştı.

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