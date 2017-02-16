Boğaziçi Üniversitesi arazisinin altından geçecek: Hisarüstü’nden Aşiyan’a füniküler hattı

Boğaziçi Üniversitesi’nin bulunduğu Sarıyer’in Rumeli Hisarüstü mahallesinden Aşiyan sahiline, füniküler hattı yapılacak.

‘Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı’na giriş istasyonu Hisarüstü İstasyonu ve Boğaziçi Üniversitesi ana giriş kapısı yanında inşa edilecek. Üniversite arazisinin altından geçecek hattın çıkış istasyonu Aşiyan Parkı’nda yer alacak.

Hisarüstü’ndan Aşiyan’a 2.5 dakikada ulaşılacak

2019 yılında hizmete girmesi planlanan 800 metrelik hat, saatte çift yönde altı bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak ve Levent-Hisarüstü metro hattına bağlanacak.

Proje tamamlandığında Hisarüstü’nden iki buçuk dakikada Aşiyan sahiline ulaşılacak.

Vezneciler-Sultangazi metrosu da onaylandı

İBB Meclisi, Rumeli Hisarüstü-Aşiyan füniküler hattının yanısıra Vezneciler-Sultangazi metrosunu da oy birliğiyle onayladı.

Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerini birleştirecek proje, 2019 sonrasında hizmete girecek. 15 istasyondan oluşacak 12.3 kilometrelik hatla Vezneciler-Sultangazi arası 19 dakika sürecek.

Vezneciler-Sultangazi Metrosu, Hacıosman-Yenikapı Metrosu’na Vezneciler istasyonunda bağlanacak ve bu sayede Marmaray’a da entegre olacak.

Proje ayrıca tünel kazıları yüzde 75 tamamlanan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattına Yenimahalle İstasyonu’nda, planlanan Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metrosu’na Gaziosmanpaşa İstasyonu’nda ve yine planlanan İncirli-Söğütlüçeşme Metro Hattı’na Edirnekapı İstasyonu’nda, Edirnekapı’da ise metrobüsle entegre olacak.