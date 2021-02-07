‘Boğaziçi soruşturması’nda gözaltına alınan Beyza Buldağ tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere ilişkin soruşturmada gözaltına alınan öğrenci Beyza Buldağ tutuklandı.
Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun geçen ay rektör atanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Şimdiye dek eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında sekiz kişi tutuklanmıştı.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) öğrencisi Buldağ, bugün sabah saatlerinde İzmir’deki evinde gözaltına alındı.
Buldağ, daha sonra İzmir’den İstanbul’a götürüldü. Öğrenci, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul adliyesine sevk edildi.
Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) İstanbul’daki gençlik örgütüne de üye olan Buldağ, savcılıkta ifade verdi.
Savcılık, Buldağ’ı ‘halkı kin nefret düşmanlığa tahrik’ ve ‘suç işlemeye tahrik’ suçlarından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk etti.
Mahkeme, Buldağ’ın tutuklanmasına karar verdi.
Buldağ’ın avukatı Özgür Urfa’nın paylaştığı tutuklama kararına göre öğrenci ‘suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘halkın kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlarından tutuklandı.
Kararda, ‘kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu’ kaydedildi.
Urfa, öğrencinin Twitter’daki ‘Boğaziçi Dayanışması’ adlı hesabın yöneticisi olmakla suçlandığını, bu hesaptan yapılan paylaşımlar nedeniyle suç isnat edildiğini kaydetti.
Urfa, ‘buna yönelik tek delil’in, hesabın kurtarma numarasıyla Buldağ’ın telefon numarasının son iki hanesinin ‘12’ ile bitmesi olduğunu öne sürdü.
Urfa, Buldağ’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik açık mektup nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’; paylaşımlar nedeniyle de ‘halkı kin, nefret, düşmanlığa tahrik etme’ ve ‘suç işlemeye tahrik’le suçlandığını dile getirdi.
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