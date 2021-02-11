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Yaramazlara biraz batar!

‘Boğaziçi soruşturması’: Beyza Buldağ’ın tutukluluğuna itiraz reddedildi

Boğaziçi Dayanışması’nın Twitter hesabının sahibi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan üniversite öğrencisi Beyza Buldağ’ın tutukluluğuna itiraz reddedildi.

2015 seçimlerinde İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto ve eleştiriler sürüyor.

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Protestolarda şu ana kadar 11 kişi tutuklandı, 400’ün üstünde kişi gözaltına alındı.

Buldağ da Boğaziçi Dayanışması’nın Twitter hesabındaki paylaşımlar gerekçe gösterilerek İzmir’de gözaltına alınmış ve 7 Şubat’ta tutuklanmıştı. Nöbetçi hakimlik, Buldağ’ın ‘suç işlemeye alenen tahrik etme’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından tutuklanmasına karar vermişti. 

Buldağ’ın avukatı Özgür Urfa Twitter üzerinden şunları kaydetti: “7 Şubat günü tutuklanan üniversite öğrencisi #BeyzaBuldağ ile ilgili yapılan itirazı değerlendiren İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği itirazı reddederek tutukluluğun devamına karar verdi.”

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Buldağ: Boğaziçi Dayanışması hesabını devrettim; paylaşımları ben yapmadım

‘Boğaziçi soruşturması’nda gözaltına alınan Beyza Buldağ tutuklandı

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