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Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi rektöründen Erdoğan’a ince yanıt: Dünya sıralamasını paylaştı

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Boğaziçi Üniversiteri Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’ın üniversitesiyle ilgili sözlerine yanıt niteliğinde bir mesaj verdi.

Prof. Dr. Mehmed Özkan.

Boğaziçi Üniversitesi’nin mezunlar programında konuşan Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi için  “Bu ülke ve bu milletin değerlerine yaslanamadığı için küresel bir marka haline gelme çabalarında da hedeflerine tam manasıyla ulaşamamıştır” demişti.

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Erdoğan’ın eleştirisinin ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan Twitter’da manidar bir paylaşım geldi.

Mehmed Özkan ‘U.S. News and Report’un dünya üniversiteler sıralamasını paylaştı. Sıralamada Boğaziçi Üniversitesi dünyada 190’ıncı, Türkiye’deki üniversiteler arasında ise birinci sırada yer alıyor.

Erdoğan’dan ‘Boğaziçi’ne: Milli değerlere yaslanmadığı için beklenen yere gelemedi

 


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