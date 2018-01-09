Boğaziçi rektörü, Erdoğan’a ‘yanıtını’ izah etti: Böyle bir amacım yoktu

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eleştirilerine yanıt verdiği yönünde algılanan mesajlarına “Böyle bir amacım yoktu” diye açıklama getirdi.

Erdoğan, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği’nin (BURA) genel kurulunda yaptığı konuşmada, Boğaziçi Üniversitesi için “Bu ülke ve bu milletin değerlerine yaslanamadığı için küresel bir marka haline gelme çabalarında da hedeflerine tam manasıyla ulaşamamıştır” demişti.

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Genel kurulda Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan da bulunuyordu. Erdoğan’ın eleştirisinden birkaç saat sonra Mehmed Özkan, Twitter’da Boğaziçi Üniversitesi dünyada 190’ıncı, Türkiye’deki üniversiteler arasında ise birinci sırada gösteren paylaşımda bulunmuştu.

Hürriyet’ten Nuran Çakmakçı’ya konuşan Prof. Dr. Mehmed Özkan son olarak şöyle dedi:

”Ben attığım tweeti orada açıkladım, yani yaptığım konuşmada da üniversitenin ne kadar iyi bir yerde olduğunu söyledim. Benim tweetim bazıları tarafından Sayın Cumhurbaşkanına yanıt gibi algılanmış. Böyle bir amacım yoktu. Ama eleştirilere açığız, bu tür eleştiriler motive edici, teşvik edici, değerli buluyoruz. Bu eleştirilerden rahatsız olmadan, her zaman açık olmak lazım. Boğaziçi kültüründe de bu var. Her eleştiriye açık olacağız ki, iyi olmakla yetinmeyip, daha iyilerini yapabilir hale gelelim.”