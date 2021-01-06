Boğaziçi önünde toplanma çağrısı sonrası gösteri yasağı geldi: Gerekçe salgın

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ‘salgın nedeniyle‘ Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Yerlikaya yazılı açıklamasında bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapıldığını belirterek, şöyle devam etti: “Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır.”

Reklam

‘Polis görevini yerine getirecek’

Açıklamada vatandaşlardan beklentinin suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınması ve aklıselim davranması olduğu belirtildi.

“Güvenlik güçlerimiz, hepimizin huzur ve güvenliği için daima görev başındadır” diyen vali şöyle devam etti: “Gücünü milletimizin engin sevgisi ve yasalarımızdan alan polisimiz, her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir.”