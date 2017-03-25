Boğaziçi öğrencileri işten atılan hocaları için ‘Tarihin Nöbeti’ne başladı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, ihraç edilen hocalarına destek vermek için okulda çadır kurdu.

YÖK, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne 8 Mart’ta ulaştırılan 22 Şubat tarihli yazısıyla sosyoloji bölümü profesörü Abbas Vali ve tarih bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Noemi Levy-Aksu’nun çalışma izinlerini gerekçesiz iptal etmişti.

Öğrenciler, görevden uzaklaştırılan hocalarının göreve dönmesi ve kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) işten çıkarılan diğer akademisyenlerle dayanışmak için okulda 14 Mart’ta ‘Tarihin Nöbeti’ adını verdikleri bir çadır kurdu. Çadıra ‘Hocama dokunma’ pankartı da asıldı.

Öğrencilerin her gün bir araya geliği çadırda, başta tarih bölümünden olmak üzere hocalar ders veriyor, söyleşiler düzenliyor ya da destek ziyaretinde bulunuyor.

Öğrenciler, kurdukları Facebook grubunda çadırın ‘varlık nedeni’ni şu sözlerle açıklıyor: “Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümü öğretim üyelerinden Noémi Levy Aksu’nun bölümümüzden ihraç edilmesi nedeniyle tarih bölümü öğrencileri olarak, dönem boyunca hocamızı geri almak adına ve diğer hocalarımıza destek olmak amaçlı ‘Tarihin Çadırı’ isimli bir platform oluşturma kararı almış bulunmaktayız. Başta tarih bölümü öğretim üyeleri olmak üzere, okulumuzun diğer öğretim üyelerinin desteği ile çadırımızda söyleşiler, bilgi paylaşımları ve hocalarımızla düz bir tabana indirgenmiş sohbet diyalogları için sizler, öğrenci arkadaşlarımızı da yanımızda görmek isteriz.”

‘İfade özgürlüğünü savunmak için buradayız’

Sivil Sayfalar’dan Bahar Kılınç’a konuşan ‘Tarihin Nöbeti’nden öğrenci Sena Nur Narin, Doç. Dr. Noemi Levy-Aksu’nun işten çıkarılmasının ertesi günü çadırı açtıklarını, hocalar Martin Moraw ve Leyla Kayhan Elbirlik’in dersleri çadırda yapmak istemesi üzerine açık derslere başladıklarını aktardı.

‘Öğrencileri bilinçlendirmek, işten çıkarılan hocalarla dayanışmak, akademik ilkeleri kendilerine hatırlatmak ve ifade özgürlüğünü savunmak için’ çadırı kurduklarını anlatan Narin, çadırı dönem sonuna kadar açık tutacaklarını kaydetti.

Çadırı açarken ilk amaçlarının Doç. Dr. Aksu’nun dönmesini sağlamak olduğunu söyleyen Narin, şunları kaydeti: “Ortalıkta yayılan yanlış bir bilgi var. İnsanlar Noemi hocanın sözleşmesinin yalnızca yenilenmediğini söylüyorlar. Bu kesinlikle yanlış. Sözleşmesi 2016 Aralık’ta yenilenmişti ve kısa zaman önce bir senelik çalışma izni almıştı. Bunların hepsi iptal edildi.”

Narin, taleplerini ise şöyle sıraladı: “İlk olarak Noemi hocanın işe geri alınması ve kararın iptal edilmesini istiyoruz. İkincisi ise imzacı diğer hocalarımızın işten atılmayacağına dair rektörlüğün bizlere güvence vermesi. Her cuma yeni bir KHK gelecek korkusu yaşıyoruz. Her haftasonu pazartesiyi zor ediyoruz.”

Narin, nisan ayının başında bir şenlik düzenleme fikirleri olduğunu söyledi.

‘Özgürlükçü geleneğe sahip çıkacağını söyleyen’ rektörden ses yok

İki akademisyenin çalışma izni YÖK tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne 8 Mart’ta ulaştırılan 22 Şubat tarihli yazıyla iptal edilmişti.

Levy-Aksu Diken’e verdiği söyleşide, durumu Boğaziçi rektör yardımcısından gelen email yoluyla öğrendiğini, çok sayıda mesai arkadaşını destek ifade ettiğini ama rektörün kendisiyle hiç iletişim kurmadığını aktarmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne aday bile olmamasına karşın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan Prof. Dr. Mehmed Özkan, koltuğa oturmasının ardından üniversitenin özgürlükçü yaşam geleneğine sahip çıkacağını öne sürmüştü.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri de iki mesai arkadaşlarının ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza attığı için ihraç edilmesini protesto etmişti.