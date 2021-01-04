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Boğaziçi Mezunlar Girişimi: Tepeden inme atamayla üniversitenin iradesi hiçe sayıldı

Boğaziçi Üniversitesi İçin Mezunlar Girişimi, cumhurbaşkanı kararıyla rektör atanmasını ‘Boğaziçililerin iradesinin hiçe sayılması’ olarak yorumladı.

Fotoğraf: Wikipedia

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye, 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP aday adayı olan, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı.

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Atama, öğrencilerin tepkisini çekmiş‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Üniversitedeki bazı öğretim üyeleri de bir bildiriyle atama kararını kabul etmediklerini duyurmuştu. Son olarak Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) de atamayı ‘kabul etmediğini’ duyurmuştu.

Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar Girişimi de (BUİM) ‘tepeden inme’ bir rektör atamasıyla, üniversitenin öğretim üyeleri, öğrenciler ve çalışanların iradesinin ‘hiçe sayıldığını’ kaydetti.

Kurumsal özerklik, demokratik katılım ve akademik özgürlük ilkelerini savunmayı görev edindiğini belirten grup, bu ilkeleri yaşatmak için çabalayan tüm kesimlerin yanında olduğunu, süreci takip edeceğini bildirdi.

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Mezunlar Girişimi’nin açıklaması şöyle:

Boğaziçi Mezunlar Derneği nihayet ses verdi: Müdahaleleri kabul etmiyoruz

Hey Boğaziçi Mezunlar Derneği… Nasıl, ‘Feng Şui ile Hayat Atölyesi’ne ilgi yoğun mu?

Boğaziçililerden Erdoğan’ın atama kararına tepki: #KayyumRektörİstemiyoruz

Boğaziçi Mezunlar Derneği’nden ‘gelen’e ağam, ‘giden’e paşam

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