Boğaziçi Mezunlar Derneği nihayet ses verdi: Müdahaleleri kabul etmiyoruz

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), Boğaziçi Üniversitesi’ne daha önce AKP’den milletvekili aday adayı olan Melih Bulu’nun, herhangi bir seçim olmadan, cumhurbaşkanı kararıyla atanmasına tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi (Fotoğraf: DHA)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör olarak atanmıştı. Atama, öğrencilerin tepkisini çekmişti. ‘Kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Üniversitedeki bazı öğretim üyeleri de yayınladıkları bildiriyle atama kararını kabul etmediklerini duyurmuştu.

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BÜMED’in yazılı açıklamasında “Üniversitemizin ilkeleri, düşünce özgürlüğü ve seçim iradesine yapılan müdahaleleri kabul etmiyoruz” dendi.

Açıklama şöyle:

“Boğaziçi Üniversitesi’nin sahip olduğu özgürlükçü ve çoğulcu değerlerin ancak demokratik seçim yöntemi ile korunması ilkesinden vazgeçmeyerek, Türkiye’deki tüm üniversitelerde en kısa zamanda paydaşların sürece dahil edildiği demokratik seçim sistemine geçilmesini savunuyoruz.

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Bu bağlamda, Boğaziçi Üniversitesi’nin yüz elli yılı aşan akademik geleneği ile şekillenmiş değerlerini yaşatmak, üniversitemizin tüm birimlerinin ortak sorumluluğudur:

Eğitimde ve araştırmada mükemmeliyetçi,

Öğrenci odaklı,

Yönetimde ve akademik yaşamda özerk, özgürlükçü, demokratik ve katılımcı,

Farklılıklara saygılı, her türlü ayrımcılığa karşı ve fırsat eşitliği konusunda duyarlı,

Akılcı ve eleştirel düşünceyi özendiren,

Etik değerlere sahip çıkan,

Temel hak ve özgürlükleri savunan,

Kamusal ve sosyal sorumluluğu önemseyen,

Küresel sorunlara duyarlı ve çözüm geliştirmeyi amaçlayan,

Doğa ve çevre sorunlarına duyarlı,

Mezunlarla bağını güçlü ve sürekli kılan,

Kurumsal mirasını sahiplenen ve kurum kültürünü sürdürülebilir kılmakta kararlı.

Bu değerler doğrultusunda, Boğaziçi Üniversitesi geleneğinin korunarak yarınlara aktarılması için yapılan tüm uygulamaların bilim odaklı olmasının takipçisiyiz. Üniversitemizin ilkeleri, düşünce özgürlüğü ve seçim iradesine yapılan müdahaleleri kabul etmiyoruz. BÜMED olarak; öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari kadromuzun yanında olmaya devam edeceğiz.”

2016’da ‘başarılar’ dilemişti

BÜMED, 2016’da rektörlük seçiminde yüzde 90’a yakın oy almasına rağmen yeniden atanmayan Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu’nu ‘teşekkür‘le uğurlayıp seçime dahi katılmamasına rağmen rektör olarak atanan Prof. Mehmet Özkan’ı ‘başarılar’ dileyerek karşılamıştı.