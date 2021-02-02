Boğaziçi LGBTİ+ Çalışmaları: Kulübü kapatmanız varoluşumuzu engelleyemez

Boğaziçi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü Twitter paylaşımında “Kulübü kapatmanız varoluşumuzu engelleyemez. Alışın burdayız, alışın hiçbir yere gitmiyoruz. Bir kulüpte değil her kulüpteyiz!” ifadeleri yer aldı.

Fotoğraf: bulgbti Instagram

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun dün gece Twitter üzerinden, Boğaziçi Üniversitesi’ne cumhurbaşkanı kararnamesi ile rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu’nun ‘LGBTİ+ Çalışmaları Kulübünü kapatma kararını’ paylaşıp, “Görüleceği üzere kutsal değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanlara karşı üniversite yönetimi meşru bir tasarrufta bulunmuştur” demişti.

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Altun ayrıca, öğrencilerin rektörlük binası önünde oturma eylemi yapmalarının sebebinin bu karar olduğunu da iddia etmişti.

Birçok yerden, Altun’un bu açıklamasının ‘doğru olmadığı’ tepkileri geldi. Belgenin, öğrencilerin rektörlük binasına gittikten iki saat sonra imzalandığı aktarıldı.

Boğaziçi LGBTİ+ hesabındaki açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Dün gece sosyal medyadan öğrendiğimiz karar bugünkü tebligatla kesinleşmiş oldu. Adaylık statümüz kaldırıldığı için artık resmi bir kulüp değiliz.

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Kulübü kapatmanız varoluşumuzu engelleyemez. Alışın burdayız, alışın hiçbir yere gitmiyoruz. Bir kulüpte değil her kulüpteyiz!

Bu tebligatın ardından üniversitenin kulüplere tahsis ettiği e-posta adresimize, websitemize ulaşamadığımızı ve öğrenci kulüpleri arasından BÜLGBTİ+’nın adının çıkarıldığını gördük.”

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto ve eleştiriler yaklaşık bir aydır devam ediyor.

Bu protestolar kapsamındaki açık hava sergisinde Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin soruşturmada gözaltına alınan beş kişiden ikisi 30 Ocak’ta tutklanmıştı.

Bunun üzerine, Boğaziçi Dayanışması, 1 Şubat saat 17:00’de Güney Kapı önünde toplanma çağrısı yapmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, ‘kayyım rektör’ protestosu için dün bir kez daha okullarında buluştu. Polis ablukası devam ederken öğrenciler, rektörlük önünde Melih Bulu’yu dışarıya çağırmak için toplandı.

Öğrenciler rektörlük binası önünde oturma eylemi düzenlerken, polis yerleşkeye girdi, 159 kişi gözaltına alındı.

Valilik 159 kişiden 98’inin serbest bırakıldığını duyurdu.

Kadıköy’de, bugünkü protestoda polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti.