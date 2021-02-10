‘Boğaziçi eylemi’nde polis aracını tekmelemekle suçlanan kişi tutuklandı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Boğaziçi Üniversitesi eylemleri sırasında polis aracına tekme atmakla suçlanan H.K.H. tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör atanmasının ardından Kadıköy’de 2 Şubat’ta eylem yapılmış, 100’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

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H.K.H. de GBT sorgusu sırasında 4 Şubat’ta gözaltına alınmış, aynı gün mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Yeniden gözaltına alınan H.K.H., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na götürüldü.

Zanlı, savcılıkta ifade vermesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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İfadesinde ne dedi?

H.K.H., hakimlik sorgusunda, 2 Şubat’ta Kadıköy’de ikamet eden ablasının evine gittiğini, evdeyken eylem seslerini duyduğunu, ne olduğuna bakmak için dışarı çıktığını dile getirdi.

Üniversite öğrencisi H.K.H., birkaç fotoğraf çektiğini, toplumsal olayların kendisi için önemli olduğunu belirterek “Ne olduğunu anlamak ve belgelemek için polislerin ve kalabalığın fotoğrafını çektim. Daha sonra ablamın evine gördüm, dışarı çıkmadım” dedi.

Suçlamayı reddetti

H.K.H., 4 Şubat günü gözaltına alınmasının ardından adli kontrolle serbest bırakıldığını anımsatarak şunları söyledi: “Bana göstermiş olduğunuz, gerek toplantıya katılan ve gerekse polis arabasına tekme atan kişi ben değilim. Benim böyle bir şapkam ve montum yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”

‘Fotoğraf ve video var’

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, H.K.H.’nin ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘Kamu malına zarar verme’ ve ‘Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçlarından şüphelinin suçu işlediğine dair somut delillerin bulunduğuna kanaat getirdi.

Hakimlik, şüphelinin emniyet ekiplerine ait araçlara tekmeleyerek zarar verdiğine dair dosya içinde video ve fotoğraf görüntülerin bulunduğunu belirterek, ‘Kamu malına zarar verme’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.