Boğaziçi Direnişi: Amacımız değerlere saygısızlık etmek değil; çarpıtıldı

Boğaziçi Direnişi kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve sergiyle ilgili haklarında işlem yapılan arkadaşlarına destek olmak için bir video hazırladı.

Fotoğraf: Arşiv

Boğaziçi Üniversitesi’nde sergilenen Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin soruşturmada gözaltına alınan beş kişiden ikisi 30 Ocak’ta tutklanmıştı.

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Videoda Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasıyla başlayan, üniversite rektörlerinin demokratik seçimle belirlenmesini talep eden eylemlerin dört haftadır devam ettiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi: “Yapılan eylemlerden biri de Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen açık hava sergisiydi. Bu sergiye Boğaziçi’nden ve dışından hatta yurt dışından pek çok sanatçı toplamda 300’den fazla eser gönderdi. Tartışma konusu olan eser diğer pek çoğu gibi anonim olan eserlerden biriydi. Gönderilen eserlerin tamamı hiçbir elemeye tabi tutulmadan sergilendi. Serginin son günü olan 29 Ocak akşamı üniversiteden beş arkadaşımız gözaltına alındı. Biri serbest bırakılırken ikisi hakkında konut hapsi, ikisi hakkında tutuklama kararı verildi.”

‘Arkadaşlarımız hedef gösterildi’

Eylemlerin demokratik üniversite talebi etrafında bir araya geldiği anımsatılan açıklama şöyle sürdürüldü: “En başından beri akademiye dayatılan kısıtlayıcı ve antidemokratik atamalara karşı çıkmaktır. Ve amacımız kesinlikle toplumun değerlerine saygısızlık etmek değildir. Sergi üzerinden dile getirilen hassasiyetlerin farkındayız. Bununla birlikte tabii ki her sanat eseri eleştiriye açıktır. Ancak bir sanat eserinin yargılanması en basit tabiriyle ifade özgürlüğüne karşı çıkmaktır. Ancak direnişimiz en başta LGBTİ+ bireyler olmak üzere öğrencileri yalnız ve haksız göstermeye çalışarak çarpıtıldı. Bu karalama kampanyasının bir ayağı olarak 29 Ocak’ta arkadaşlarımız hükümet yetkilleri ve yandaşları tarafından açıkça hedef gösterildi. Bu karalama kampanyasına atanmış rektör Melih Bulu da destek verdi.“

Tutuklama kararının herhangi bir hukuki dayanağı olmadığı belirtilerek “Mücadelemizi yıpratma ve susturma amacı taşmaktadır” dendi.

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Video, tutuklananların serbest bırakılmasını ve üniversitelerin ‘kayyım rektör’lerden arındırılması talebiyle sonlandı.