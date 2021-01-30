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Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi Dayanışması’ndan dört talep

Boğaziçi Dayanışması, okulda Kabe görselini içeren sergi sonrası soruşturma başlatılmasına ilişkin açıklama yayınladı.

Fotoğraf: Twitter/boundayanisma

Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görselin sergilenmesine dair soruşturma kapsamında dört kişi gözaltında, iki kişi ise aranıyor.

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Twitter’dan paylaşılan açıklamada, serginin Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör atanmasına karşı başlatılan eylemlerin bir parçası olduğu, bir haftadır da devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu resmin, herhangi bir kısıtlama olmaksızın yerleşkeye sokulan 300 resimden biri olduğu belirtilerek sergiye dair inanç üzerinden dile getirilen hassasiyetleri bildikleri kaydedildi.

Açıklamada, ‘sanat eserinin yargılanmasının ifade özgürlüğünün kısıtlanması anlamına geldiği’ aktarılarak, “Direnişimizi bitirmek isteyen iktidar ve medyası konuyu bilinçli olarak saptırmaya çalışmaktadır” dendi.

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