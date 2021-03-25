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Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi Dayanışması duyurdu: Gözaltına alınan öğrenci sayısı 12’ye yükseldi

Boğaziçi Dayanışması, okulun İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Hisarüstü yerleşkesinde 12 öğrencinin gözaltına alındığını bildirdi.

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar sürüyor. Öğrenciler, okulda bir araya gelerek eylem yapıyor.

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Dayanışmanın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, dört öğrencinin LGBTİ+ bayrağı taşıdığı gerekçesiyle bugün gözaltına alındığı belirtildi.

‘Boğaziçi Direnişi‘ adlı hesap ise öğrencilerin Güney Kampüs’ten Kuzey Kampüs’e geçmeye çalışırken gözaltına alındığını kaydetti.

Bunun üzerine öğrenciler, gözaltına alınanlar serbest bırakılana kadar eylem yapma kararı aldı.

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İlerleyen dakikalarda, gözaltına alınan öğrenci sayısının 12’ye yükseldiği duyuruldu.

Öğretim üyesi Can Candan, öğrencilerin kimlik tespiti için gözaltı aracına bindirildikleri yönünde bilgi aldıklarını belirtti.

Candan, bir sonraki paylaşımında “Öğrencilere müdahale gerekçesi olarak LGBTİ+ bayrağı taşımak diye bir şey duydum. Doğruysa hatırlatayım: LGBTİ+ bayrakları taşımak suç değildir!” diye yazdı.

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