Boğaziçi davası: ‘Savcı değişikliği’ni yazan Evrensel muhabiri Pişkin’e soruşturma

Cumhurbaşkanı ve AKP genel başkanı Tayyip Erdoğan, güzergahı ve detayları belli Kanal İstanbul projesiyle ilgili İstanbul’da tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın kısmen yıkılmasına neden olan kazayı örnek verdi: “Bunun ne kadar önemli olduğunu çok açık net ortaya koyuyor.”