Boğaziçi davası: ‘Savcı değişikliği’ni yazan Evrensel muhabiri Pişkin’e soruşturma

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto eylemi sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘terörist’ ve ‘vatan haini’ diyerek hedef gösterdiği öğrencilerin tutuklanması öncesi soruşturmayı yürüten savcının öğrencilerin adliyeye çıkarıldığı gün değiştirildiğini haberleştiren Evrensel muhabiri Cansu Pişkin’e soruşturma açıldı.
Harekatta Afrin kent merkezine girilmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde bir grup öğrenci lokma dağıtmıştı. Başka bir grup öğrenci de “İşgalin, katliamın lokumu olmaz” yazılı pankart açmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, lokum dağıtanlara saldırdığını söylediği öğrencileri ağır ifadelerle hedef almıştı. Hemen ardından başlatılan operasyonda 15 öğrenci gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak dün İstanbul Çağlayan’daki adliyeye götürülen 15 öğrenci, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilip ‘örgüt propagandası’yla suçlanmıştı. İki farklı hakim tarafından nöbetçi mahkemelerde sorgulanan öğrencilerden dokuzu “Toplumda infial yaratabilir!” gerekçesiyle tutuklanmış, altısı serbest bırakılmıştı.
Tutuklu öğrencilere destek veren öğrencilerle birlikte şu anda tutuklu Boğaziçili öğrenci sayısı 13.
Evrensel’den Görkem Kınacı’nın haberine göre, Cansu Pişkin’e ‘terörle mücadelede görev alan kişileri hedef gösterme’ suçlamasıyla soruşturma açıldı.
Pişkin, dosyanın, öğrencilerin gözaltına alındıkları günden bu yana soruşturmayı yürüten savcı Onur Rıfat Atılgan’dan alınarak, öğrencilerin adliyeye çıkarıldığı gün savcı Ergün Güçlü’ye verildiğini haberleştirmişti.
Evrensel muhabirinin haberinde, Güçlü’nün hazırladığı bir iddianamede HDP’yi, ‘terör örgütünün güdümünde siyaset yapan parti’ olarak nitelediği yer almıştı.