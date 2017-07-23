Boğaz’dan 2 bin 200 yüzücü geçti

Bu yıl 29’uncu kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalarası Yüzme Yarışı’nda 49 ülkeden 2 bin 200 yüzücü İstanbul Boğazı’nı geçti.

Milli Olimpiyat Komitesi’nin düzenlediği yarış, Kanlıca İskelesi’nden başlayarak Kuruçeşme’de son buldu. Yarışma nedeniyle İstanbul Boğazı sabah saatlerinden itibaren dört saatliğine transit gemi geçişine kapatıldı. Boğazda renkli görüntüler oluşturan yüzücülere güvenlik amacıyla çok sayıda tekne de eşlik etti.

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Asya’dan Avrupa’ya 6,5 kilometrelik parkuruyla Türk ve yabancı yüzücülerin kulaç attığı dünyanın en önemli yüzme yarışlarından olan Samsung Kıtalararası Boğaziçi Yüzme Yarışı’nı kadınlarda 54.57’lik derecesi ile Rus yüzücü Kristina Kochetkova birinci bitirirken, geçtiğimiz yılın şampiyonu Nilay Erkal ikinci, Buse Topçu üçüncü oldu.

Eerkeklerdeyse 50.58’lik derecesi ile Rus yüzücü Evgeny Elisev kazanırken Türk yüzücüler Doğukan Ulaç ikinci, Erge Can Geçmiş üçüncü oldu.

Yarışta en dikkat çeken isim ise 88 yaşındaki yüzücü Levent Aksüt oldu. Yarışın ilk başladığı günden bu yana her sene katılım gösteren Aksüt, parkuru alkışlarla bitirdi. Yarışlarda 11 ayrı kategoride derecelendirmeler yapıldı.

Yarışta genel klasmanda dereceye giren erkek ve kadın sporcular ile dereceleri şu şekilde:

Kadınlar

1- Kristina Kochetkova (Rusya) 54.57

2- Nilay Erkal (Türkiye) 55.01

3- Buse Topçu (Türkiye) 55.08

Erkekler

1 – Evgeny Eliseev (Rusya) 50.58

2- Doğukan Ulaç (Türkiye) 52.21

3- Erge Can Gezmiş (Türkiye) 52.23