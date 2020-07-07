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Boğaz’daki eğlence teknesine ‘corona’ baskını: 49 kişiye 154 bin lira ceza

İstanbul Boğazı’nda kiralık teknelerin eğlence yeri olarak kullanılması ile ilgili denetim yapıldı. ‘Corona’ salgını nedeniyle alınan tedbirlere uymayan 49 kişiye toplamda 154 bin 350 lira idari para cezası kesildi. Polisin bir tekneye yaptığı denetim anları kameralara yansıdı.

Fotoğraf: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarlar üzerine İstanbul Boğazı açıklarında denetim yaptı. Kiralık teknelerin eğlence yeri olarak kullanılması ile ilgili denetimlerde Kabataş semti açıklarında duran bir tekneye baskın düzenlendi.

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Teknede sosyal mesafe ve maske kuralının ihlal edildiğini gören polis ekipleri tekneyi Kabataş Limanı’na demirledi. Polis, tekne içinde bulunan 49 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150’şer lira, toplamda 154 bin 350 lira idari para cezası kesti. Tekne sahibi M.C., tekneyi kiralayan D.C. ve işletmenin çalışanı T.T. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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