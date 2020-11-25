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Yaramazlara biraz batar!

Boğazdaki denizanaların sırrı çözüldü: Lodos ve poyraz kıyıya getirmiş

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, İstanbul Boğazı’nda çok fazla denizanası görülmesinin nedeninin lodos ve poyraz olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

İstanbul Boğazı’nda son bir haftadır kıyılarda yoğun şekilde denizanası görülüyor.

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AA’ya konuşan Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, Boğazda Arnavutköy Sahili ve Sarayburnu açıklarında denizanaları yığılmasının fazla olduğunu dile getirdi.

Profesör, “Aşırı denizanası görülmesinin nedeni lodos ve poyraz. Akıntıyla birlikte de boğazda denizanaları yığılmaları oluyor” dedi.

Okyar, denizanalarının sayılarının çeşitli sebeplerden dolayı arttığının altını çizerek şöyle devam etti:

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“Aşırı balıkçılıktan dolayı bazı balık stokları sayısının azalması ve denizanalarıyla rekabet edememe durumu, küresel ısınmaya bağlı olarak sıcaklıktaki değişiklikler, kirlilik Marmara Denizi’ndeki denizanalarının sayısını artırdı. Boğazda görülen denizanaları Marmara Denizi’nde bulunan doğal bir tür olan ay denizanasıdır. Bu tür Karadeniz’de de yaşar. Bu denizanasının zehir etkisi oldukça düşüktür. Zaten kış ayındayız ve denize girmiyoruz ama bir şekilde temas ettiysek, cildiniz alerjik değilse hiçbir zararı yoktur. Ama bazı denizanaları son derece zehirlidir ve hastanelik yapabilir. Bu zehirli denizanaları Akdeniz sahilinde bulunuyor. İstanbul Boğazı’nda şu anda görülen denizanalarının sağlık yönünden hiçbir zararı yok.”

Prof. Dr. Okyar, denizanalarının yoğun olmasının balıkçıları olumsuz yönde etkilediğini sözlerine ekledi.

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