Boğaz’da çevre temizliği: Motosiklet bile çıktı

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı’nda deniz temizliği yapıldı. Denizden çıkarılan atık ve eşyalar Üsküdar Meydanı’nda sergilendi. Denizden çıkarılanlar arasında motosiklet de var ayakkabı da!

Fotoğraflar: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) tarafından yapılan atık temizle işleminde dalgıçlar Üsküdar’da denize daldı. Bugün çıkarılanlarla geçmişteki temizlik çalışmalarında çıkan eşyalar sahilde sergilendi. ‘Sergideki’ cep telefonu, tespih, maske, bilgisayar, motosiklet, bisiklet ve çok sayıda şişe görenleri şaşırttı.

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Dalgıç Kubilay Akgör şunları söyledi: “Suda bol miktarda cep telefonu, kişisel atık, alkollü, alkolsüz içecek şişeleri, tekerlek, makas gördük. Ekibimiz çıkarmaya çalışıyor. Çok büyük miktarda tekerlek var. Kişisel atık daha fazla var. Medikal maskeler vardı. Onları çıkarıyoruz.”

Mümkünse dönüştürülüyor

İSTAÇ Genel Müdür Yardımcısı Fatih Hoşoğlu ise şöyle konuştu: “Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Bu yılın teması biyoçeşitlilik. Biyoçeşitlilik soluduğumuz gıdadan, yediğimiz gıdaya kadar hepsini kapsıyor. Farkındalık oluşturması açısından denizin dibinden dalgıçlarımızla atık çıkartıyoruz. Genelde şişe ağırlıklı atıklar var. Özel eşyalar, cep telefonları var. Daha önce çıkardıklarımız arasında ilginç eşyalar var. Motosiklet, daktilo var. Biz ilginç olanları saklıyoruz. Biraz daha farkındalığı artırmak açısından diğerlerini geri kazanım mümkünse tesislere, geri kazanım mümkün değilse bertaraf ediyoruz.”



