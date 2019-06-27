Boğaz’da 52 günlük trafik çilesi: FSM’de dört şerit kapatıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle dört şerit dün gece trafiğe kapatıldı. Çalışmalar 17 Ağustos’a kadar sürecek.

Fotoğraflar: DHA

Bu 52 günlük süreçte köprüde iki geliş iki gidiş olmak üzere dört şerit açık kalacak. Yapılan çalışmanın boğaz geçiş güzergahlarında trafik sıkıntısını artırması bekleniyor. Nitekim sabah saatlerinde Anadolu yakasından Avrupa yönüne trafiğin kilitlendiği gözlendi.

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Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada durum şöyle anlatıldı: “Çalışmalar kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde mevcut eski asfalt kaldırılacak, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak tabliye izolasyonu yapılacak ve yeni asfalt tabakalarının serilmesi ile köprü tabliyesinin her iki ucundaki mevcut genleşme derzlerinin onarımları gerçekleştirilecektir. Çalışmalar İstanbul halkını en az etkileyecek şekilde azami özen gösterilerek 24 saat, üç vardiya esasına göre iki etap halinde yapılacak.”





