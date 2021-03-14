Boğaz manzaralı oteldeki particilere 254 bin lira ceza

İstanbul’da Boğaz manzaralı bir otelde eğlence yapıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri baskın düzenledi. Oteldeki 80 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu’na göre 254 bin lira para cezası yazıldı.

Fotoğraf: DHA

Beşiktaş emniyetine bağlı ekiplerin Bebek’teki lüks bir otelde organize edilen ‘yasak parti’ye baskın haberini takip eden gazeteciler saldırıya uğradı.

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Otelin üçüncü katında kalan bir kişi basın mensuplarının üzerine meyve atarken cezai işlem uygulandıktan sonra otelden çıkan bazı müşteriler görüntü alan gazetecileri tartakladı.

İsminin Ali Asımgil olduğu öğrenilen bir kişi görüntü alan kameramana tekme attı. Kameramanın şikayetçi olması üzerine saldırgan karakola götürüldü.