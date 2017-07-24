Boğaz manzaralı olmasa da: Azerbaycan’da 255 gazeteciye ‘hediye’ ev verildi

Azerbaycan’da devlet, 255 gazeteciye ev hediye etti.

BBC Türkçe’nin haberine göre cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ulusal Basın Günü nedeniyle gazetecilere ev verirken, “Yetkililer, ifade ve basın özgürlüğünün işlerinde kusur yapmalarına izin vermeyeceğini biliyor. Bu yüzden gazeteciler benim yardımcılarım” diye konuştu.

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Ülkede Azerice ilk gazete olan Akıncı’nın 1875’de yayına başladığı tarih, Ulusal Basın Günü olarak kutlanıyor.

Gazeteci Kemal Ali, “Bedava daire diye bir şey yoktur. Bu hediyeleri kabul edenler ne tür ahlaki yükümlülük taşıyacaklarının farkındalar” derken, tacizlere maruz kalan araştırmacı gazeteci Hatice İsmailova, ‘rüşvet olarak evleri kabul etmeyen’ meslektaşlarına “Sizin eviniz kalbimizde” sözleriyle seslendi.

Ancak herkes İsmailova gibi düşünmüyor.

Haqqin internet sitesinin genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü ve sahibi, ev aldıktan sonra “Cumhurbaşkanına müteşekkiriz ve umarız meslektaşlarımız da yeni inşa edilecek dairelerden nasiplenirler” diyerek şükranlarını sunmaktan kendini alamadı.

Devlet, ilk defa 2013’te gazetecilere hediye ev vermişti.

Azerbaycan, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün 2017 Dünya Basın Özgürlüğü listesinde 180 ülke arasında 162’nci sırada yer alıyor.