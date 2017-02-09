Boğaz köprülerindeki ‘ek şerit’ uygulaması ‘deney’ için askıya alınmış

İstanbul Boğazı’ndaki köprülerde bu hafta başında kaldırılan ek şerit uygulamasının 3’üncü köprü trafiğini test etmek için yapılan bir ‘deney’ olduğu açıklandı.

Hafta başında hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde trafik yoğunluğunu azaltmak için yıllardır yapılan ek şerit uygulaması askıya alınmıştı.

Sözcü’nün haberine göre Radyo Trafik’e konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) yetkilileri yürütülen çalışmanın bir ‘deney’ olduğunu söyledi.

Yetkililer, yeni hizmete giren Avrasya Tüneli ve 3’üncü köprüdeki araç trafiğini test etmek için ‘ek şerit’ uygulamasını askıya aldıklarını ve bu uygulamanın önümüzdeki haftaya kadar süreceğini belirtti.

Uygulamaya göre sabah saatlerinde yoğun olmayan ‘Avrupa-Anadolu’ istikametindeki bir şerit ‘Anadolu-Avrupa’ yakasına veriliyor, akşam saatlerinde de tersi düzenleniyordu.