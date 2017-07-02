Boğa güreşlerinde ‘Cerattepe’ protestosu: Vazgeçmeyeceğiz 

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Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiinde yerel halk ve doğal yaşam savunucularının şiddetle karşı çıktığı madencilik faaliyeti, 37’nci Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali’nin son gününde protesto edildi.

Festival kapsamında Artvin ve ilçeleriyle Erzurum ve Rize’den getirilen 125 boğa, deste, ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı, baş ve süper baş kategorilerinde güreşti.

Bölgede Cengiz Holding’e ait Eti Bakır A.Ş.’nin madencilik faaliyetlerine karşı mücadele veren Yeşil Artvin Derneği üyeleri, boğa güreşleri devam ederken tribünde ‘Cerattepe’den vazgeçmeyeceğiz’ yazılı pankart açtı.

‘Festivale gölge düşürmeyin’

Grubun ‘Madene hayır’ sloganı attığı sırada müzik yayınının sesi yükseltildi.

Protestoculara seslenen Artvin’in AKP’li belediye başkanı Mehmet Kocatepe, “Kafkasör boğa güreşleri dünya markasıdır. Festivale gölge düşürmeyin, vereceğiniz mesajı verdiniz” derken, pankartın kaldırılmasını istedi.

Kocatepe’ye ıslıklarla karşılık veren ve slogan atmayı sürdüren protestocu grup daha sonra tribünden indi.

‘Tepkimiz de, mücadelemiz de sürecek’

Yöre halkının uzun yıllardır bu mücadeleyi sürdürdüğünü dile getiren Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan şunları söyledi: “Bu maden çıkarılırsa ne Artvin kalacak, ne de geleneksel boğa güreşleri. Boğa güreşlerinin amacı barıştır. Artvin halkının bütün eylemleri barıştan yanadır. Şirket çalışmalarına başladı. Biz de masumane tepkimizi dile getirdik. Henüz mahkeme kararları sona ermeden şirket devletin güvenlik güçleri eşliğinde pervasızca çalışıyor. Tepkimiz de, mücadelemiz de sürecek. Başka yaşam alanımız yok. Sonuna kadar haklıyız ve kazanacağız.”