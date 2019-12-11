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Yaramazlara biraz batar!

Boeing’in teslimatları yarı yarıya azaldı

346 kişinin ölümüne sebep olan kazaların ardından yere indirilen 737 MAX uçakları sebebiyle zor bir dönem geçiren ABD’li şirket Boeing, 2019 ocak – kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yarı yarıya daha az uçak teslimatı yaptığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Kasım ayında sona eren 11 aylık dönemde teslimatlar 345 olurken geçen yıl aynı dönemde 704 uçak teslimatı yapılmıştı. Bu rakam aynı zamanda yılın aynı döneminde Avrupalı rakibi Airbus’ın teslimatlarının yarısından az.

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Türk Hava Yolları ve Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın yüzde 50 – 50 iştiraki SunExpress, mevcut durumdaki 32 adet 737 MAX8 siparişine ek olarak, 10 adet Boeing 737 MAX8 siparişi daha verdiğini açıklamıştı.

737 MAX, mart ayında 346 kişinin ölümüne sebep olan kazaların ardından yere indirilmişti. Federal yetkililer, tamamlanması gereken bazı adımlar olduğunu söyleyerek, ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) 737 MAX serisine en erken ocak ayından önce uçuş yetkisi vermesinin beklenmediğini belirtti.

Boeing, 737 MAX’ın ticari amaçlı hizmete geri dönebilmesi için gereken yazılım modelini geliştirmeye ve eğitim protokollerini tamamlamaya çalışıyor.

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