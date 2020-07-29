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Yaramazlara biraz batar!

Boeing’in satışları ‘corona’da yüzde 25 düştü: 787 ve 777 jetlerinin üretimleri azaltılacak

ABD’nin uçak üreticisi Boeing, Covid-19 salgınının satışları düşürmesiyle 787 ve 777 jet programlarının üretimlerini azaltacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Boeing, ikinci çeyrek satışlarının salgın nedeniyle yüzde 25 azaldığını, ayrıca 737 MAX modelinin üretimini artırma planlarını da erteleyeceğini açıkladı.

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Firma, ocak ayında durdurduğu 737 MAX tipi yolcu uçaklarının üretimine tekrar başlamıştı.

Satışlarda sert düşüş

ABD’li uçak üreticisinin net zararı ikinci çeyrekte 2.4 milyar dolara geriledi; satışları ise 15.75 milyar dolardan 11.81 milyar dolara düştü.

Boeing bir önceki yılın aynı döneminde 737 MAX uçuşlarının durdurulması nedeniyle 2.94 milyar dolar ile rekor zarar açıklamıştı.

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