Boeing’in satışları ‘corona’da yüzde 25 düştü: 787 ve 777 jetlerinin üretimleri azaltılacak

ABD’nin uçak üreticisi Boeing, Covid-19 salgınının satışları düşürmesiyle 787 ve 777 jet programlarının üretimlerini azaltacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Boeing, ikinci çeyrek satışlarının salgın nedeniyle yüzde 25 azaldığını, ayrıca 737 MAX modelinin üretimini artırma planlarını da erteleyeceğini açıkladı.

Reklam

Firma, ocak ayında durdurduğu 737 MAX tipi yolcu uçaklarının üretimine tekrar başlamıştı.

Satışlarda sert düşüş

ABD’li uçak üreticisinin net zararı ikinci çeyrekte 2.4 milyar dolara geriledi; satışları ise 15.75 milyar dolardan 11.81 milyar dolara düştü.

Boeing bir önceki yılın aynı döneminde 737 MAX uçuşlarının durdurulması nedeniyle 2.94 milyar dolar ile rekor zarar açıklamıştı.