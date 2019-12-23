Boeing’in CEO’su değişti: Muilenburg’un yerine Calhoun geçiyor

ABD’li uçak üreticisi Boeing’in CEO’su Dennis Muilenburg görevi bırakıyor. 13 Ocak’ta yerine yönetim kurulu başkanı David Calhoun geçecek. Calhoun şirketin hem CEO’su hem de başkanı olacak.

Dennis Muilenburg. Fotoğraf: Reuters

Şirketten yapılan açıklamada, “Müşteri ve hissedarlarla ilişkiyi düzeltebilmek, güven tazelemek için şirket yönetimindeki liderlikte değişiklik yapılması gerektiği kanısına varıldı” dendi.

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Karar, art arda düşen iki 737 Max tipi uçağın üretiminin şirket tarafından geçici olarak durdurulduğunu açıklamasının ardından alındı. 10 Mart’ta Etiyopya’da ve geçen yıl ekim ayında Endonezya’da düşen iki uçak toplam 346 kişiye mezar olmuştu. Kazalar sonrasında 737 Max tipi uçaklarla uçuş durdurulmuştu.