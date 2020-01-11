Boeing’e hatalı 737 MAX parçaları için 5.4 milyon dolar ceza

ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), uçak üreticisi Boeing’in 737 MAX modellerindeki hatalı kanat parçaları nedeniyle 5.4 milyon dolar (31.75 milyon lira) ceza öngördü.

Fotoğraf: Reuters

FAA’dan gelen yeni ceza, Boeing’e verilen 737 NG modelindeki hatalı parçalar için 3.9 milyon dolarlık (23 milyon lira) cezanın ardından ikinci yaptırım oldu.

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Bunun yanında ABD’li şirket, 737 MAX uçaklarını kullanmadan önce pilotlarının uçuş simülasyonu eğitimi alacaklarını açıklamış ve böyle bir eğitimin gereksiz olduğu yönünde yaptığı önceki iddiaları değiştirmişti.

Şirket ayrıca, Boeing’in geçen sene iki ölümcül kazaya yol açan 737 MAX modelleri sebebiyle işten çıkardığı CEO’su Dennis Muilenburg’un ‘kıdem tazminatı almadığını’ duyurmuştu. Boeing’e göre, Muilenburg ayrıca 14 milyon dolar (82 milyon lira) değerinde hisse senedi hakkından mahkum bırakılmış, fakat eski CEO’nun 62.2 milyon dolar (365 milyon lira) değerinde emeklilik maaşı alacağı açıklanmıştı.

Boeing hisseleri, cuma günü kapanışta yüzde 1.91 düşüşle 329.92 dolara (1939 lira) geriledi.

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THY filosunda bulunan 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçağı, sivil havacılık otoritelerinden gerekli uçuş onaylarının iletileceği tarihe kadar operasyonlarında değerlendiremeyeceğini, bu durum nedeniyle planlanan bazı uçuşlarda iptaller yaşanacağını duyurmuştu.



