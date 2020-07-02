Boeing sertifikasyon testlerini tamamladı: 737 MAX’lar faaliyete dönebilir

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), ABD’li uçak üreticisi Boeing’in 737 MAX uçakları için olan sertifikasyon test uçuşlarını tamamladığını açıkladı.

Fotoğraf: Flickr

Boeing’in en çok satan uçaklarından olan 737 MAX’ın uçuşları, Etiyopya ve Endonezya’da yaşanan iki uçak kazasında 346 insanın yaşamını yitirmesi sonrası başlatılan soruşturmalar ve açılan davalar ile Mart 2019’da durdurulmuştu.

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THY de filosunda bulunan 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçağı, sivil havacılık otoritelerinden gerekli uçuş onaylarının iletileceği tarihe kadar operasyonlarında değerlendiremeyeceğini, bu durum nedeniyle planlanan bazı uçuşlarda iptaller yaşanacağını duyurmuş, ayrıca Boeing 737 MAX uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaşmıştı.

Bu testlerin tamamlanması, 737 MAX uçaklarının faaliyete dönebilmeleri için kritik bir önem teşkil ediyor.

FAA, üç günlük testlerin sonunda elde edilen verileri hala değerlendirdiğini belirterek, “Ancak FAA güvenlik uzmanları uçağın sertifikasyon standartlarını karşıladığına emin olduktan sonra uçağın uçuş yasağını kaldıracaklardır” diye ifade etti.