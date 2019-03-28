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Yaramazlara biraz batar!

Boeing 737 Max’lerin güncellemesi hazır

ABD’li uçak üreticisi Boeing, beş ay içinde meydana gelen iki kazanın ardından uçuşları durdurulan 737 Max tipi uçaklarının kontrol sistemi ve yazılımına ilişkin değişikliklerin hazır olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Firmadan yapılan açıklamada, Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımına yanlış veri sağlanması durumunda ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncellemenin tamamlandığı belirtildi. Uçakların ne zaman uçmaya başlayabileceği ise açıklanmadı.

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10 Mart’ta Etiyopya’da ve geçen yıl ekim ayında Endonezya’da düşen, toplam 346 kişiye mezar olan uçakların neden düştüğü henüz netlik kazanmadı. Düşen iki uçakta da uyarı sistemi olmadığını anımsatan firma yetkilileri, güncelleme sırasında uçaklara bu uyarı sisteminin de ekleneceğini söyleyerek, “İsteğe bağlı olarak konulan uyarı sistemi için bundan böyle havayollarından ekstra para alınmayacak” dedi.

Firma, açıklamasında, güncellemelerin MCAS’nin kazalara neden olduğunun itirafı olarak algılanmaması gerektiğinin altını çizdi.

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