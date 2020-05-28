Boeing 737 MAX üretimine tekrar başladı

ABD’nin uçak üreticisi Boeing, ocak ayında durdurduğu 737 MAX tipi yolcu uçaklarının üretimine tekrar başladığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın haberine göre firmanın sitesindeki yer alan açıklamada şöyle dendi: “Boeing son aylarda 737 MAX üretimine sağlıklı bir dönüş için önemli ilerlemeler kaydetti. Firmamız bu süreçte, Federal Havacılık İdaresi ve diğer küresel düzenleyiciler ile çalışmaya devam etmiştir.”

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Şirketin son iki trajik kazanın ağır yükünü halen taşıdığı vurgulanan açıklamada, “Bu kazalardan etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için 100 milyon dolarlık yardım fonu kurduk” ifadesi kullanıldı.

Boeing, yaşanan iki uçak kazasında toplam 346 yolcunun ölmesi üzerine teslimatları durdurmuş ve Mart 2019’da 737 MAX tipi uçakların uçuşunu yasaklamıştı.

Covid-19 salgınının da etkisi ile siparişlerde yaşanan iptallerden dolayı Boeing’in ülkenin farklı yerlerindeki hangarları ağzına kadar uçak dolmuştu.

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Firmanın üretime dönüş kararının, Boeing Üst Yöneticisi Dave Calhoun’un, 7 bine yakın çalışanın işine son verdiklerini belirten açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti.