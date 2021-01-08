Boeing, ‘737 Max kazaları’ nedeniyle 2.5 milyar dolar ödeyecek

ABD’li uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi yolcu uçaklarının 2018’de Endonezya ve 2019’da Etiyopya’da yaptığı kazalar nedeniyle 2.5 milyar dolar (18.44 milyar lira) tazminat ve para cezası ödeyecek.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre uçuş kontrolleriyle ilgili hatanın yol açtığı anlaşılan kazalardaki sorumluluğunu kabul eden şirket, ABD Adalet Bakanlığı ile uzlaşma anlaşması imzaladı.

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Anlaşma kapsamında, Boeing, kazalarda hayatını kaybedenlerin aileleri ile müşterisi hava yolu şirketlerine tazminat ödemeyi, ayrıca düzenleyicileri yanılttığı için adli para cezası ödemeyi kabul etti. Şirketin tazminat ödemeleri ve para cezası toplamının 2.5 milyar dolar olacağı açıklandı.

Boeing, ‘737 Max 8’ tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı uçak kazaları nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

Hata 346 cana mal oldu

Endonezya’da Lion Hava Yolları’na ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018’de başkent Cakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişi yaşamını yitirmişti.

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Etiyopya Hava Yolları’na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019’da Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti. Etiyopya’daki kazanın ardından Türkiye’nin de aralarında olduğu ülkeler uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.