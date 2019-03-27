Boeing 737 Max 8’lerde sorun bitmiyor: ABD’de acil iniş

Güvenliği tartışma konusu olduğu için kullanımı durdurulan Boeing 737 Max 8 tipi uçaklardan biri ABD’de ‘kentten kente nakil amaçlı’ uçuş için havalandıktan kısa süre sonra acil iniş yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Southwest Havayolları’na ait uçağın Orlando kentinden Victorville kentine doğru havalandıktan sonra motorundaki arıza nedeniyle Orlando’ya acil iniş yaptığı açıklandı. Uçakta sadece pilot ve yardımcı pilotun bulunduğu, ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. ABD Federal Havacılık Dairesi konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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Boeing 737 Max 8 tipi uçaklar, Ekim 2018 ve 10 Mart 2019’da Etiyopya’da meydana gelen, toplam 346 kişinin öldüğü iki kazadan sonra güvenli olmadıkları gerekçesiyle sorgulanmaya başlamıştı. Dünyanın dört bir yanında uçakların operasyonlarının durdurulması kararlaştırılmış, son olarak üretici firma Boeing’in ülkesi ABD de 13 Mart’ta uçuşların durdurulmasına karar vermişti.

ABD’de uçakların yolcu taşımamak kaydıyla bir yerden diğer bir yere uçmasına izin veriliyor.

Uçakların yazılımıyla ilgili sorun olduğunu saptayan uzmanlar yeni bir yazılım üzerinde çalışıyor. Acil iniş sonrası yapılan ilk inceleme sonucunda ise “Bunun yazılımla bir ilgisi olduğunu düşünmüyoruz” dendi.